Чемпионка мира в беге отстранена за нарушение антидопинговых правил

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо подписал пятилетний контракт с норвежской велокомандой Uno-X.

Я наконец-то могу объявить, что присоединился к команде Uno-X. Для меня большая честь и гордость получить эту возможность. Я с нетерпением жду, чтобы провести следующие пять лет вместе с ними,...