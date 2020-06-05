Чемпионка мира в беге отстранена за нарушение антидопинговых правил

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил чемпионку мира в беге на 400 метров Сальву Эйд Насер из Бахрейна за нарушение антидопинговых правил.
Причиной отстранения стало то, что спортсменка не уведомила допинг-офицеров о своём местонахождении, сообщается на сайте AIU.
Ранее российские тяжелоатлеты Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян сдали положительные допинг-тесты. В пробах спортсменов обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона — вещество из группы анаболических андрогенных стероидов, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен