Бывшая ученица Тутберидзе раскритиковала высокие оценки Щербаковой

https://static.news.ru/photo/7b4f1158-a0f7-11eb-8d93-96000091f725_660.jpg Полина Шелепень Фото: shelepen_polina/instagram.com

Полина Шелепень, бывшая российская фигуристка и ученица группы Этери Тутберидзе, подвела итоги выступлений чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой.

Её удивили оценки 17-летней фигуристки за компоненты в короткой программе на командном чемпионате мира. Щербаковой присудили 37,56 балла за компоненты.

Не то чтобы я считаю, что Аня некомпонентная или плохо катается, но, например, та же Косторная, как по мне, в плане конька намного лучше катит. Кихира в плане компонентов тоже очень-очень хорошо катит. Тем более, как она стала заниматься с Ламбьелем, там такой шик и блеск, — приводит слова Шелепень Sports.ru со ссылкой на Instagram экс-фигуристки.

При этом девушка сообщила, что не смотрела ни одного проката российской чемпионки.

25-летняя фигуристка тренировалась до 2012 года в группе Этери Тутберидзе, а в 2014-м объявила о завершении профессиональной карьеры. На данный момент россиянка занимается тренерской деятельностью.

Ранее стало известно, как тренеры восприняли возвращение Алёны Косторной в группу к Этери Тутберидзе. Об этом рассказала сама спортсменка.