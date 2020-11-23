Богалий: наши биатлонисты могут проиграть минуту на ерунде

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий в эксклюзивном интервью NEWS.ru поделилась ожиданиями от предстоящего сезона, прокомментировала декретный отпуск Екатерины Юрловой-Перхт, проблемы со стрельбой у молодых биатлонистов, рассказала, каким может быть биатлон в эпоху коронавируса и как будут проходить детско-юношеские старты на Кубок Анны Богалий.

— Объявленный состав сборной России преподнёс какие-то сюрпризы?



— Мы можем только судить по результатам контрольных тренировок, но не знаем, как спортсмены работали последние два месяца. Этой информацией владеют только тренеры и медперсонал команды. Сами спортсмены также анализируют своё состояние и понимают, что и как. Я не знала о состоянии Светланы Мироновой, о том, что она болела, потому что об этом никто не говорил и не писал. Многие ребята и девчонки переболели, поэтому специалисты выбрали оптимальный состав с учётом этой ситуации. Будем надеяться, что работа идёт правильно и выбран самый сильный на сегодня состав.

— Для вас стало сюрпризом заявление Екатерины Юрловой об уходе в декрет?



— Я очень рада за Катю, потому что для матери и женщины это самое большое свершение. Знаю, что Катя очень хотела, чтобы это произошло. Мы с ней разговаривали и пришли к выводу, что это здорово, когда много ребятишек. Когда об этом стало известно, я позвонила и поздравила её. Когда женщина узнаёт о таком событии, она становится другой. Для Кати это тоже был сюрприз. Она готовилась целенаправленно к сезону, но случилось такое приятное событие.

— Вы верите в её возвращение в биатлон, ведь после родов до Олимпиады останется немного времени на подготовку?



— Это будет её решение и решение её семьи. История знает много примеров звёздных возвращений после рождения детей. Это не очень лёгкое занятие. Я это прошла в 2009 году и знаю, что работать надо очень много. Больше, чем в обычное время, когда готовишься к сезону. Если они примут такое решение, то я считаю, что это возможно с её целеустремлённостью и знанием самой себя. В этот момент происходит обновление организма, он становится сильнее. Но всё будет зависеть от её желания и возможностей.

Анна Богалий Анна Богалий/facebook.com

— Каждый год женская сборная сильно обновляется. Почему многим спортсменкам не хватает стабильности, чтобы закрепиться на высоком уровне?



— У нас в команде нет стабильной стрельбы на протяжении всей зимы, даже у лидеров. Ошибки на рубеже регулярно не дают подняться выше в личных гонках и провоцируют неудачи в эстафетах. Эти ошибки нужно искоренять, постоянно работать над ними и устранять неправильные навыки, чтобы они не повторялись. Прежде всего в стрельбе нужна психологическая устойчивость и выдержка. В команде есть девочки, которые умеют стрелять. Та же Женя Павлова делает это отлично в любой дисциплине, даже когда рядом находится соперник. Это показатель того, что человек умеет стрелять и ему по силам всё.

У других девушек пока не получается выработать такой навык. Я много работаю с молодёжью и знаю, почему это нелегко. Я вижу ошибки в работе, которые ребята совершают на рубеже. Процентов 60–70 ошибок предопределены в период становления спортсмена. Мне тоже приходилось прикладывать много усилий для стабилизации положения оружия. Приходилось много стоять с винтовкой, закладывая этот фундамент. Думаю, что проблема не только в национальной команде, но и в недоработке самих спортсменов и их личных тренеров. Это проблемы, заложенные ещё со «школы». Не всегда спортсмен слышит то, что говорит тренер, и выполняет задачу так, как нужно. В итоге мы видим результаты этих недоработок по сезону. В течение зимы мы увидим, как каждая из девушек работала над своими слабыми местами, и будем надеяться, что прошлые ошибки исправлены и не станут препятствием на пути к результату. Я всегда говорю детям, что с винтовкой нужно жить и проводить по много часов вместе каждый день, иначе сложно говорить о каком-то стабильном результате. Без усердной работы он не придёт.

— В состав команды попали два новичка — Анастасия Гореева и Ирина Казакевич. Как оцениваете их перспективы?



— Легче попасть в основную команду, чем удержаться в ней, показывая стабильные результаты. Я очень хочу пожелать им реализации наработанных навыков. Если молодые спортсменки кого-то вытеснят из состава, значит, они сильнее, а кому-то надо просто больше тренироваться.

— В мужской сборной омоложение состава обещали ещё предыдущие наставники Анатолий Хованцев и Сергей Белозёров, но по факту самому молодому в команде Эдуарду Латыпову 26 лет, а молодёжь проиграла конкуренцию на контрольных стартах опытным бойцам.



— Я не знаю, как готовился тот же Карим Халили, но молодым ребятам как раз тоже не хватает стабильности в стрельбе. Многое зависело и от того, какая работа была проделана накануне контрольных стартов. Если была подготовка к ним как к отбору, то это одно, если была обычная работа по подготовке к зимнему сезону, то это уже другая история. Может, у тренерского штаба был разговор с Каримом, чтобы он готовился к январю-февралю и там выходил на другой уровень. Может, проделанные объёмы работы сейчас у него ещё не усвоились. У меня тоже были сезоны, когда я работала очень много, даже перебирала, и это потом не давало мне показывать результат, на который я способна.

Когда чувствуешь, что не можешь быстрее бежать, хотя отработал адское количество часов и километров, происходит опустошение. Начинаешь копаться в себе, анализировать и искать выход. Выход тут может быть только один — немножко откататься и восстановиться, чтобы нагрузки хоть немного отпустили. Поэтому важно чётко знать свой организм, свои пульсовые зоны и прочие особенности. Есть места, в которых спортсмен всегда хорошо бежит, а на других площадках не дают себя проявить высота и другие факторы. Оценить эти тонкости можно только по результатам нескольких лет выступлений. На такой ерунде, как неправильная акклиматизация или несвоевременный подъём в горы, можно проиграть до минуты. На первых стартах спортсмен словно горшок при обжиге. Он даже не чувствует, что бежит. Старается себя разогнать, а порой на рубеж приходит в стрессовом состоянии. Нужно несколько раз пройти это, чтобы стать увереннее, поэтому опытным спортсменам легче на таких отборах в команду.

Анна Богалий Анна Богалий/facebook.com

— Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что если у кого-то в команде обнаружат коронавирус, то всех могут посадить на карантин. Вы чувствуете в связи с этим беспокойство за нашу сборную, где недавно переболело полкоманды, и не считаете из-за этого результаты слишком необъективными?



— Мы можем только радоваться тому, что спортсменам дают возможность выступать и не отменяют сезон в целом. Нынешний регламент — лучший вариант, который можно придумать, а тяжело сейчас всем. Думаю, в других командах ситуация тоже не самая радужная. Раньше было всё просто: как отработал, так и побежал, а сейчас как кого этот вирус достанет. У некоторых большое поражение лёгких, а кто-то даже температуру не ощутил. У всех разные организмы, разный иммунитет. Я надеюсь, что наши ребята всё-таки переболели в лёгкой форме, смогут восстановиться и уже в этом сезоне реализовать ту работу, которая была проделана летом и осенью. При этом я уверена, что сезон будет богат на сюрпризы. Хотелось, чтобы они были положительными для нашей сборной.

— У вас на этой неделе тоже стартуют соревнования на Кубок Анны Богалий — SKIMiR в Новосибирске. Какие меры вы принимаете, чтобы оградить детей от инфекционного риска?



— Мы действуем с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и нормативных документов Новосибирской области. Все участники соревнований сдадут тест на COVID-19. Организаторы будут чётко следить за их выполнением. Будут ограничены контакты на стадионе. Но прежде всего ребята сами должны осознавать серьёзность проблемы и беречь себя. Раньше были нередки случаи, когда спортсмен даже не ставил тренера в известность о своём состоянии и выходил на старт чуть-чуть приболевшим.

Подготовка к стартам идёт своим ходом. В этом году они совмещены с соревнованиями на призы Виктора Маматова. Надеюсь, что Виктор Фёдорович сможет прилететь хотя бы на один день и пообщаться с ребятами. Они могут многое почерпнуть из беседы с ним. Это человек, который не только приносил медали, но и участвовал в постоянном развитии биатлона в нашей стране. Мы взяли на себя подарки каждому участнику, изготовление медалей. Снежок выпал в Новосибирске, так что ждём стартов и напоминаем юным спортсменам, что лучшая тренировка — это старт, а потому проверить свои кондиции всегда важно. Мы проведём спринт и гонку преследования, в которых спортсмены смогут проявить свои лучшие качества. После «Приза Виктора Маматова» мы проведём соревнования в Санкт-Петербурге совместно с «Призом Анатолия Алябьева», затем пройдёт сахалинский этап, а закончится сезон Кубком Востока в начале апреля на Камчатке.