Блистательный Коляда и «серая» Косторная: как прошли контрольные прокаты

https://static.news.ru/photo/7d4ab97a-f540-11ea-8f8a-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сегодня, 12 сентября, в «Мегаспорте» прошёл первый день контрольных прокатов по фигурному катанию, на которых члены сборной России продемонстрировали свои короткие программы. Событие, которое носит статус большой репетиции перед стартом нового сезона лишь отдалённо напоминало репетицию. Что происходило в «Мегаспорте», где собрались лучшие фигуристы страны, — рассказывает NEWS.ru.

Всё серьёзно

Чтобы осознать то, какие невероятные обороты набрало фигурное катание в России за последние годы, достаточно разочек побывать на контрольных прокатах наших фигуристов. Давайте проговорим ещё раз: контрольные прокаты не несут в себе никакой соревновательной нагрузки. Это мероприятие, на котором собирается весь фигурокатательный бомонд, чтобы перед стартом нового сезона продемонстрировать свою предварительную готовность (многие спортсмены набирают форму по ходу сезона), а также оценить соперников. Однако то, что привходило в «Мегаспорте» тяжело было назвать обычной тренировкой по целому ряду причин.

Начнём со зрителей. Несмотря на то, что прокаты девушек — основное действо — стояли в расписании последними, уже к началу мероприятия в зале было достаточно болельщиков. Естественно, с приближением главной части торжества зрителей становилось всё больше и больше. В итоге почти весь нижний ярус «Мегаспорта» был заполнен. Однако не только количество, но и уровень подготовки зрителей необходимо отметить. Каждый спортсмен мог расчитывать на порцию громких аплодисментов, к выступлениям же отдельных фигуристов болельщики подготовили плакаты с именами и подбадривающими фразами. В общем, с первого взгляда сложно было отличить это репетиционное мероприятие от большого соревнования.

Нужно сказать, что и спортсмены не остались в долгу — им удалось должным образом ответь своим почитателям. Во-первых, большая часть фигуристов вышли на контрольные прокаты в костюмах, в которых они будут выступать в новом сезоне, что было очень неожиданно. Обычно на прокатах практическим все фигуристы показывают свои номера в тренировочной одежде, а тут чуть ли не все спортсмены предстали в готовых образах. Во-вторых, наверняка болельщиков впечатлил уровень подготовки многих спортсменов. Он был без каких-либо прикрас высочайшем.

Не хватало лидеров

Перед тем, как приступить к обсуждению самих прокатов, скажем, что делать однозначные выводы по первым номерам фигуристов нет никого смысла. По ходу сезона всё ещё может многократно поменяться. Это важно понимать.

Контрольные прокаты открывали танцевальные пары. Правда, основной состав участников в этой дисциплине сильно изменился. За несколько дней до начала контрольных прокатах стало известно, что в мероприятии не смогут принять участие лидеры от нашей страны в танцах Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. У Никиты и у Александры возникли проблемы со спиной.

Отсутствие этих пар, конечно, значительно смазало впечатление. Да и то обстоятельство, что большая часть программ у «танцоров» перекачивала из прошлого сезона тоже сказалось на общей картине. Но войти в положение спортсменов можно и нужно. Коронавирусные реалии сильно повлияли на подготовку многих команд, бронзовых же призёров чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро эта проблема коснулась вообще напрямую. Буквально за пару часов до старта контрольных прокатов стало известно, что Тиффани переболела коронавирусом. В том числе из-за этого пара не смогла подготовить новую программу. Впрочем, «Величайший шоумен» в исполнении этой пары — всегда хорошая идея.

Помимо Загорски/Гурейро не менее пристальное внимание было приковано к дуэту Елизавета Худайбердина/Егор Базин. Дело в том, что это новая пара, они встали в дуэт только в этом сезоне (встали в прошлом, но выступать вместе будут только с этого сезона). До Базина Елизавета сменила аж трёх партнёров. Впрочем, это обстоятельство нисколько не сказалось на качестве выступления. Фигуристы достаточно уверено и динамично откатали короткий номер, поставленный под музыку к фильму «Артист».

Все остальные пары — Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Аннабель Морозова/Андрей Баги — тоже со своей задачей справились хорошо (все пары выступили под прошлогодние программы).

Мужской прорыв

Несмотря на то, что мужчины-одиночники также как и танцоры предстали в укороченном составе (из-за травм выбыли чемпион Европы 2020 Дмитрий Алиев и серебряный призёр соревнований Артур Даниелян), парни устроили в «Мегаспорте» настоящую феерию.

Открывал короткую программу среди парней Александр Самарин, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Первое на что многие сразу же обратили внимание, была музыкальная композиция, которую выбрал спортсмен. В новом сезоне Александр будет выступать под «Пошюшко-поле». Конечно, после прошлогоднего «Джокера» переход кажется довольно резким, но, стоит отметить, что фигурист выглядел достаточно органично в новом образе. Однако главное не это: спортсмену удалось в своей программе выполнить ряд сложных элементов, в число которых входил и четверной ритбергер — прыжок, который во всём мире исполняют единицы. Да, не всё получилось идеально — четверной ритбергер был выполнен с ошибкой на выезде, фирменный каскад тройной лутц-тройной тулуп тоже вышел не лучшим образом — но для первого раза номер получился более чем убедительным.

Но на этом сюрпризы не закончились. Не успели зрители отойти от сложнейшей по контенту программы Самарина, как на лёд вышел Макар Игнатов (выступал под композицию Kaleo I Can’t Go On Without You) и выполнил ещё более совершенный четверной ритбергер. Зал пришёл в восторг от увиденного! Помимо четверного ритбергера фигурист исполнил каскад из четверного и тройного тулупа и тройной аксель. Правда, последний прыжок фигурист сорвал.

Что же касается остальных фигуристов, то Пётр Гуменник («Лунная соната ») в первую очередь запомнился хорошим прокатом, а Андрей Мозалёв отметился близким к идеальному четверым флиппом. Из всех мужчин-одиночочников только Роман Савосин показал не очень удачное выступление. Однако его короткая под «Bella Ciao» многим пришлась по вкусу. Осталось теперь только довести до логического ума прыжки.

Замыкал же выступление мужчин Михаил Коляда. И, пожалуй, именно это выступление все ждали с особенным трепетом. Серебряный призёр олимпийских игр 2018 года в командном зачёте Михаил Коляда целый сезон пропустил из-за проблем со здоровьем. Но не только из-за этого все с нетерпением ожидали его возвращения в новом сезоне. Несколько месяцев назад стало известно, что Коляда сменил наставника — ушёл от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину. Все тогда задавались вопросом: удастся ли спасти великому маэстро карьеру Коляды (последние сезоны были очень нестабильными). И если судить по первому выступлению, то, кажется, работа идёт в верном направлении (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).

Коляда выдал очень удачный прокат. Спортсмен катался с душой, с эмоциями. Видно было, что Михаил сильно соскучился по любимому делу. В короткой программе он исполнил тройной лутц, каскад из четверного и тройного тулупа и тройной аксель. За чистый прокат болельщики наградили футуриста бурными и продолжительными аплодисментами.

Лидеры готовы

Среди спортивных пар ожидаемо хорошую готовность продемонстрировали лидеры сборной: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Молодым парам — Алина Пепелева/Роман Плесков и Ясина Кадырова/Иван Бальченко — предстоит ещё поработать, чтобы довести свои программы до оптимального состояния. Что же касается номеров лидеров сборной России, то особенно отложилось в памяти выступление Бойковой и Козловского под композицию из кинофильма «Звезда пленительного счастья». Пожалуй, это было одно из самых трогательных и красивых выступлений за весь день прокатов.

Девочки Тутберидзе лучше (пока)

Главный лейтмотив женских прокатов заключался во встрече двух главных на данный момент тренерских блоков в фигурном катании — Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Стоит сказать, что для двукратного олимпийского чемпиона это был первый выход в общество в статусе тренера сборной России. Держался он достойно: своих новоиспеченных спортсменок подбадривал и с Тутберидзе не ругался — в общем, молодец. А вот про его спортсменок (точнее про одну из них) подобное сказать очень тяжело. Но о них чуть позже.

Первыми на лёд выходили ученицы Этери Тутберидзе. Команда тренеров подобрала в этом сезоне фигуристкам очень чувственные и трогательные программы. Анна Щербакова каталась под «O doux printemps d’autrefois», а Камила Валиева, которую в виде исключения допустили на взрослые прокаты, продемонстрировала программу «Шторм» Эрида Рэтфорда. Оба выступления были настолько пронзительными, нежными и лёгкими, что зал дважды вставал со своих мест, чтобы отдать должное спортсменкам. Однако за кажущейся лёгкостью стоял набор сложнейших элементов. Короткая программа Щербаковой состояла из двойного акселя, тройного флиппа и каскада лутц-ритбергер, а Валиева сделала тройной флипп, двойной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

А вот Алёна Косторная, которая шла следом, разочаровала. Мало того, что она не исполнила свой фирменный тройной аксель в короткой программе, так и в целом выглядела достаточно «серой», хоть и выступала под свою любимую исполнительницу Билли Айлиш. Мало того, что прыжки были выполнены с помаркой, но и от присущей Косторной яркости и драйва не осталось и следа. Когда Плющенко говорил о том, что нас ждут большие перемены, вряд ли кто-то думала, что они будут именно такими.

Следующая фигуристка Евгения Плющенко на льду смотрелась более убедительно. Привлекла внимания не только музыка и образ (Appassionata от Secret Garden), подобранные для неё, но и то как она старалась плавно работать руками. Многие ругали «русскую ракету» за грубую работу верхними конечностями, но в этом выступлении было видно, что спортсменка очень старается улучшить работу в этом компоненте. В остальном — всё та же Трусова. Хоть с Тутберидзе, хоть без неё.

Тройного акселя не удалось дождаться и от Елизаветы Туктамышевой. Да и в целом «Спартак» в её исполнении совсем не удался: то ли тон всему номеру задал первый сорванный аксель, то ли ещё какие-то проблемы, но уж точно не это рассчитывали увидеть от Туктымышевой болельщики. Остаётся надеяться, что дальше будет лучше. И не только у Лизы. Другая ученица Алексея Мишина тоже не была убедительной на льду. Девушка, выступающая под «Человека с гармонией», сорвала каскад.

Что же касается Евгении Медведевой, ученицы Брайна Орсера, то она выполнила свою программу не идеально, но в целом неплохо. Впрочем, вальс из «Маскарада» традиционно считается очень непростой программой, она мало кому даётся легко. Первая попытка не стала комом, и это самое главное. В отношении Медведевой было интересно ещё наблюдать за тем, как она постоянно переговаривалась по телефону. На связи очевидно был Брайан Орсер, который давал фигуристке наставления.

Ждём второй день прокатов.