Биатлонист Лапшин признался в употреблении собачатины в Корее

Представитель Южной Кореи биатлонист Тимофей Лапшин, ранее выступавший за сборную России, рассказал, что пробовал блюдо из собачатины на закрытии спортивного сезона.
Сейчас собачатину можно попробовать только в дорогих ресторанах. Вот на закрытии сезона нам как-то подавали блюдо из собачатины. Я бы сказал, сладковатое мясо, похожее на кролика, — цитирует Лапшина Sport.tut.by.
Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал, что не против самоподготовки спортсменов, но для этого они сами должны найти финансирование, писал NEWS.ru.
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