Биатлонист Лапшин признался в употреблении собачатины в Корее

https://static.news.ru/photo/9afed8e6-8887-11ea-af24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Inter-Korean Press Corps-POOL/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель Южной Кореи биатлонист Тимофей Лапшин, ранее выступавший за сборную России, рассказал, что пробовал блюдо из собачатины на закрытии спортивного сезона.

Сейчас собачатину можно попробовать только в дорогих ресторанах. Вот на закрытии сезона нам как-то подавали блюдо из собачатины. Я бы сказал, сладковатое мясо, похожее на кролика, — цитирует Лапшина Sport.tut.by.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал, что не против самоподготовки спортсменов, но для этого они сами должны найти финансирование, писал NEWS.ru.