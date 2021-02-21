Биатлонист Халили посоветовал своей девушке досрочно закончить сезон

https://static.news.ru/photo/4f64e6d8-745d-11eb-8ced-96000091f725_660.jpg Карим Халили Фото: AP Photo/Darko Bandic/ТАСС

Российский биатлонист Карим Халили, занявший 20-е место в масс-старте в заключительный день чемпионата мира в Поклюке, рассказал о своём самочувствии в горах, ожиданиях от чемпионата мира и как его девушка Екатерина Бех из сборной Украины перенесла непопадание на чемпионат мира.

Я настраивался на хорошие результаты на чемпионате мира и показал тут два лучших результата в карьере в личных гонках. В целом чемпионат прошёл неплохо. После чемпионата Европы было две недели на подготовку к этому старту, было важно правильно провести это время и не допустить ошибок. Я не заметил здесь акклиматизации и каких-то проблем на высоте, — рассказал Халили NEWS.ru.

Также Халили рассказал, что его девушка Екатерина Бех, выступающая за сборную Украины расстроилась из-за того, что не попала на чемпионат мира, но ей нужно работать над собой, немного подождать и стать злее. Кроме того, он посоветовал ей досрочно закончить сезон.

Как сообщал NEWS.ru, российский биатлонист Матвей Елисеев, занявший 15-е место в масс-старте, рассказал, как в команде построена работа с наукой и как бы он хотел готовиться к следующему сезону.