Биатлонист Елисеев рассказал о работе науки в команде и своём будущем

https://static.news.ru/photo/cd8b70ce-745b-11eb-88c4-96000091f725_660.jpg Матвей Елисеев Фото: vk.com/matvey_e

Российский биатлонист Матвей Елисеев, занявший 15-е место в масс-старте рассказал, как в команде построена работа с наукой и как бы он хотел готовиться к следующему сезону.

Наука не показывает, что я сейчас в плохом состоянии. Она присутствует в команде, но не несёт большой информативности и может показать что-то только если совсем плохое состояние и ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Что касается работы с командой, то есть смысл иногда к ней присоединяться и спарринговать с ребятами в контактной стрельбе. Это было видно особенно на первом рубеже, где мне часто этого не хватает, — приводит слова Елисеева корреспондент NEWS.ru.

Также Елисеев отметил, что для него было бы полезно тренироваться с Александром Логиновым, хотя в этом сезоне их планы сильно разнились. Однако спортсмен считает, что были бы полезны совместные скоростные тренировки.

Как сообщал NEWS.ru, норвежский биатлонист Стурла Лэгрейд одержал победу в заключительной гонке чемпионата мира в Поклюке — масс-старте и стал четырёхкратным чемпионом мира. Лучшим из россиян стал финишировавший девятым Александр Логинов.