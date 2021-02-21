Норвежец Лэгрейд завоевал четвёртую золотую медаль на ЧМ по биатлону

Норвежский биатлонист Стурла Лэгрейд одержал победу в заключительной гонке чемпионата мира в Поклюке — масс-старте и стал четырёхкратным чемпионом мира. Лучшим из россиян стал финишировавший девятым Александр Логинов.
Лэгрейд допустил всего один промах и показал результат 36.27,2. Серебро благодаря рывку на финишном круге завоевал Йоханнес Дале (2 промаха, +10,2 секунды). Бронзовую награду завоевал француз Кентен Фийон-Майе (2 промаха, +12,8 секунды).
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявшие девятое место (2 промаха, +50,0 секунд). Эдуард Латыпов финишировал 14-м (2 промаха, +1.32,1), а Матвей Елисеев показал 15-й результат (3 промаха, +1.43,9). Дебютант чемпионатов мира Карим Халили замкнул двадцатку лучших (3 промаха, +2.19,1).
Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги чемпионата мира по биатлону и рассказала о своих задачах на оставшуюся часть сезона.