Норвежец Лэгрейд завоевал четвёртую золотую медаль на ЧМ по биатлону

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Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги чемпионата мира по биатлону и рассказала о своих задачах на оставшуюся часть сезона.

Думаю, что эксперимент с переездом — хороший вариант. Мы обычно, когда соревнуемся в Поклюке, живём внизу. Так же делают и многие команды: шведы, немцы, австрийцы. Не хочу думать о том,...