Биатлонист Цветков переходит из Москвы в Санкт-Петербург

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Как стало известно NEWS.ru, чемпион мира по биатлону, экс-капитан сборной России Максим Цветков в следующем сезоне будет выступать за команду Санкт-Петербурга. Он получил разрешение на переход от Федерации биатлона Москвы.

В прошедшем сезоне Цветков не попал в состав сборной России и тренировался самостоятельно под руководством главного тренера команды Санкт-Петербурга Александра Касперовича. В списках членов и кандидатов в сборную России на сезон-2020/21 Цветков также не значится.

Как сообщал NEWS.ru, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.