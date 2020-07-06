Бестемьянова: отмена соревнований обеднит фигурное катание

https://static.news.ru/photo/2de295ba-bf7b-11ea-b9ae-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бестемьянова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что после официальной отмены юниорских соревнований следом пойдут взрослые старты, что негативно отразится на фигурном катании.

Не может нам на руку сыграть отмена международных соревнований. Если это произойдёт, то это обеднит фигурное катание. Это просто ужасно! И для болельщиков, и для спортсменов в первую очередь. Какой удар! Это так грустно, невозможно. Люди готовятся, всю свою жизнь тратят, а соревнований не будет. Тем более мы уже видели, как международные турниры отменяли. Ничего хорошего, — добавила Бестемьянова.

Известно, что уже три этапа юниорских Гран-при, которые должны были пройти в Канаде, Словакии и Японии, не состоятся.

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