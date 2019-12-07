На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде чемпион мира Антон Бабиков с чистой стрельбой занял 14-е место в индивидуальной гонке, стартуя в последней группе по разбитой лыжне. По итогам двух гонок этапа он занимает 25-е место в общем зачёте Кубка мира и является четвёртым среди россиян. Однако из-за беспрецедентно абсурдного решения тренерского штаба он продолжит выступления на Кубке России. Заслуженный тренер России и личный наставник Антона Бабикова Виктор Никитин рассказал News.ru о том, как СБР нарушает принципы равного отбора и свои собственные договорённости.
Во-первых, на отборах в Тюмени была договорённость, что всем лыжи мажут одним парафином и проверяют время съезда со спуска перед началом гонки. В первый день у Бабикова на спринте лыжи не ехали. После этого от спортсменов поступило предложение откатать лыжи после финиша, однако смазчики отобрали у всех лыжи. В прошлом году была возможность убедиться после гонки, что лыжи действительно ехали одинаково, но в этот раз этого не было.
Во-вторых, вопреки рекомендациям тренерского совета допустить до соревнований без права отбора в команду всех спортсменов, входящих в топ-25 российского рейтинга, правление решило сделать соревнования закрытыми. До стартов допустили только членов сборной.
В-третьих, всегда после отбора на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU тренеры делали ротацию, согласно результатам, показанным на международных соревнованиях. Бабиков сейчас входит в красную группу Кубка мира — топ-25. Это спортсмены, которым Международный союз биатлонистов оплачивает проживание и питание, что даёт и экономию средств СБР. Однако его отправляют на Кубок России, а спортсмены, которые в Кубке IBU занимают места ниже 50-го, продолжают там выступать.
Тренеры сборной России считают, что Бабиков не отобрался даже на Кубок IBU, а потому по окончании первого этапа, где у него была персональная квота должен покинуть команду, какие бы хорошие места он ни показывал. 14-е место в индивидуальной гонке, которое для других спортсменов стало бы безусловным успехом, тренеров не впечатлило. В оценке результатов они делают акцент на слабый ход Бабикова. Наставник с таким подходом не согласен.
Да, Антон сейчас не показывает высоких скоростей. Но он стартовал в последней группе, бежал по разбитой трассе и показал стопроцентный результат в стрельбе. Это не лыжные гонки, а биатлон, где результат зависит от двух факторов. Старший тренер Сергей Белозёров говорит мне: «Мы ротацию не делаем. Бабикова отправляем в Россию. По всем вопросам звоните руководителям, пусть они решают». Это как понимать? Старший тренер должен принимать решение сам, а не кивать на руководство, иначе какой он старший тренер? У них все этапы будут бежать одни и те же, вне зависимости от текущих результатов. А они должны их учитывать и проводить ротацию, как это было всегда. В конце концов, можно было Андрея Вьюхина отправить на юниорский Кубок IBU, где он также получит опыт международных стартов, — находит Никитин выход из ситуации.
Однако тренерскому штабу и руководству СБР уже не привыкать вступать в противоречие со здравым смыслом. Так, в ноябре показавшая второй результат на отборочных стартах Ирина Старых не была допущена до стартов на Кубке мира, а сейчас завоёвывает награды на Кубке IBU. Теперь неудобным стал ершистый Бабиков, который никогда не лез за словом в карман, а летом поддержал команду в контрактном споре с федерацией и подчеркнул в интервью, что не спортсмены раздули этот конфликт. Видимо, теперь с парнем решили свести счёты.
Бабикова сейчас не хотят пускать ни на какие международные соревнования, хотя он готов лучше, чем большинство участников Кубка IBU. Сборная России — это не частная лавочка, где руководство может делать, что хочет. Финансирование сборной команды осуществляет не СБР, а Министерство спорта. Сбор в Австрии был проведён за счёт регионов. Я заплатил 320 тыс. руб. за подготовку Бабикова в Рамзау и рассчитывал, что как обладатель Кубка IBU он будет выступать на международных соревнованиях, — резюмирует Никитин.
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