Во-первых, на отборах в Тюмени была договорённость, что всем лыжи мажут одним парафином и проверяют время съезда со спуска перед началом гонки. В первый день у Бабикова на спринте лыжи не ехали. После этого от спортсменов поступило предложение откатать лыжи после финиша, однако смазчики отобрали у всех лыжи. В прошлом году была возможность убедиться после гонки, что лыжи действительно ехали одинаково, но в этот раз этого не было.

Во-вторых, вопреки рекомендациям тренерского совета допустить до соревнований без права отбора в команду всех спортсменов, входящих в топ-25 российского рейтинга, правление решило сделать соревнования закрытыми. До стартов допустили только членов сборной.

В-третьих, всегда после отбора на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU тренеры делали ротацию, согласно результатам, показанным на международных соревнованиях. Бабиков сейчас входит в красную группу Кубка мира — топ-25. Это спортсмены, которым Международный союз биатлонистов оплачивает проживание и питание, что даёт и экономию средств СБР. Однако его отправляют на Кубок России, а спортсмены, которые в Кубке IBU занимают места ниже 50-го, продолжают там выступать.