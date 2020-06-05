В пятницу, 5 июня президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв вместе со своими сторонниками бойкотировал заседание правления СБР, где обсуждалась предстоящая отчётно-выборная конференция и разослал письмо по регионам с призывом бойкотировать это мероприятие. Острая фаза конфликта в биатлоне продолжается и вызывает всё больше беспокойства у министра спорта.

Драчёв наносит ответный удар

История с опубликованным, а потом удалённым с сайта СБР манифестом правления в адрес президента организации Владимира Драчёва вызвала бурную реакцию оппонентов. Сначала олимпийский чемпион Сергей Тарасов в жёстком интервью обвинил членов правления в попытке незаконного захвата власти. Затем сам Драчёв написал письмо в регионы, где попросил своих сторонников проигнорировать отчётно-выборную конференцию, назначенную на 11 июля, и вместе с Сергеем Чепиковым и Тарасовым отказался участвовать в заочном заседании правления и не отвечал на звонки коллег.

Видимо, президент готов держаться за власть любой ценой, хотя правление по уставу имеет право на созыв отчётно-выборной конференции. Драчёв и его сторонники считают это решение, принятое большинством голосов самоуправством и предлагают регионам отказаться его исполнять. Для того, чтобы конференция была признана состоявшейся необходимо участие не менее половины из 50 регионов-членов СБР. Кроме того за переизбрание президента должны высказаться не менее двух третей от кворума.

Если члены правления продемонстрировали готовность к компромиссу и согласились выбрать другой тренерский состав, на котором настаивал Драчёв, то сам президент намерен сосредоточить все рычаги власти в своих руках, а правление и его решения признать нелегитимными. Временами кажется, что он игнорирует не только само правление, но и устав СБР и продолжает жить в своей собственной реальности. Проблемы обостряются ростом и без того колоссальных долгов федерации и обеспокоенностью министерства спорта.

Вопрос безопасности один из главных

Остальные семь членов правления, включая министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, который нечасто принимает участие в таких заседаниях, провели обсуждение в течение часа вопросов повестки конференции, выдвижения кандидатов и места её проведения. В качестве последнего по предложению первого вице-президента СБР Алексея Нуждова выбрали олимпийский учебно-тренировочный центр «Планерная» в Химках. Там же располагается гостиница, где будут жить и питаться участники, а на день мероприятия забронированы конференц-зал и банкетный зал на 60 человек. Пресса не будет допущена на заседание, но сможет пообщаться с участниками перед началом и по окончании мероприятия.

Алексей Нуждов Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдельной темой стала проработка регламента безопасности в условиях коронавируса. Именно по этой причине конференцию решено проводить на территории Московской области, где по сравнению с Москвой действуют менее жёсткие ограничения. Кроме того в СБР рассчитывают на их послабление в июле. Тем не менее при рассадке делегатов в зале будет учитываться принцип дистанцирования на полтора метра, а также они скорее всего будут обеспечены индивидуальными средствами защиты. В итоге принято решение в начале следующей недели разработать регламент санитарных мер, с которыми будут ознакомлены участники конференции в ходе вызова.

Кроме того на конференции планируются перевыборы не только президента, но и членов правления. Более того правление в повестку дня помимо отчёта президента о своей работе за прошедшие два года включён и отчёт каждого члена правления. Его консолидацией и презентацией займётся Алексей Нуждов. Выдвижение кандидатов будет прекращено за 15 дней до начала конференции, то есть 26 июня.

Министр выразил беспокойство

Олег Матыцин утром также проводил итоговую коллегию министерства спорта РФ, участие в которой Драчёв назвал главной причиной своего отсутствия на правлении. В то же время министр спорта по окончании мероприятия выразил беспокойство происходящим в Союзе биатлонистов России. Ситуация может оказаться патовой, если никто из кандидатов в президенты не наберёт две трети голосов или не будет достигнут кворум. При этом очевидно, что нынешний президент и правление в текущем составе уже не смогут нормально взаимодействовать, а их конфликт будет и дальше отражаться как на национальной команде, так и на развитии спорта в целом. В то же время пока никто из многочисленных оппонентов Драчёва не заявил официально о выдвижении своей кандидатуры.

Олег Матыцин Сергей Булкин/NEWS.ru

Конференция давно назрела и решение о её созыве правильное, потому что в таком хаосе организация работать не может. Призывы Драчёва к бойкоту вызывают сожаление. Понятно, что его песенка спета, но он даже не может красиво уйти без потери достоинства. Если ты хочешь подтвердить свою легитимность, то должен не призывать к бойкоту, а наоборот постараться победить в открытой, честной и конкурентной борьбе, убедив регионы в верности выбранного пути, — считает президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

Также он отметил, что действия Драчёва не поддаются здравому смыслу и логике и говорят о том, что ему есть что скрывать, и выразил надежду, что президент СБР не будет вредить всему биатлонному сообществу России деструктивными действиями и позволит мирно разрешить конфликт.

По сути 11 июля биатлонная семья получит последний шанс прекратить открытую вражду и выбрать президента и правление таким образом, чтобы они смогли эффективно работать. В ином случае возможны решительные действия уже со стороны министерства спорта, такие как отзыв аккредитации и прямое финансирование сборной команды страны.