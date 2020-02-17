Кайл Хайнс Кайл Хайнс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) нападающий Кайл Хайнс заявил, что на День всех влюбленных, 14 февраля, подарил жене огромный букет.

Подарил огромный букет цветов. Даже поднять не смог. Поэтому у меня и бицепсы такие, потому что жене цветы таскаю, — сказал Хайнс в интервью CSKAbasket Show.

Также он назвал неправдой, что россияне, в отличие от легионеров, не обладают большой мышечной массой.

Это неправда. Все они сильные и здоровые, — сказал он, отвечая на вопрос, почему у легионеров сильные бицепсы, а у россиян — нет.

В минувшие выходные Хайнс принял участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, писал NEWS.ru.

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