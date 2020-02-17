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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал, что получал серьёзные угрозы от болельщиков из России и с Украины.

Мне неоднократно угрожали смертью по почте и в Instagram. Это были русские и украинцы. Однажды я надел футболку с Путиным, и это им не понравилось. Мне пришли сотни угроз лишить...