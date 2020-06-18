Балахничёв назвал вымогательством штраф $5 млн для ВФЛА от World Athletics

https://static.news.ru/photo/86aa9628-b14a-11ea-9ea4-fa163e074e61_660.jpg Валентин Балахничёв Фото: АГН «Москва»

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв считает необоснованным штраф, который Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) назначила российской стороне.

Сумма не обоснована — 5 миллионов. Но мы уже платили три миллиона, и в итоге Федерация не была восстановлена в своих правах. Это чистое вымогательство на мой взгляд.. Спортсмены не несут коллективной ответственности за деятельность своей организации, дело связано с ситуацией по (российскому прыгуну в высоту Даниле) Лысенко. Эти 5 миллионов появилось после ошибок, которые совершила федерация в ходе этого дела, — сказал Балахничёв NEWS.ru.

Он подчеркнул, что если ВФЛА придётся заплатить, то только потому, что необходимо дать возможность расти новым спортсменам.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах.

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн ($5 млн условно) за ситуацию с допинговым скандалом в стране. ВФЛА нужно выплатить $5 млн к 1 июля 2020 года, писал NEWS.ru.

Как ранее сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, организация не поможет финансово Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в вопросе выплаты штрафа World Athletics.