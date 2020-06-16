NEWS.ru рассказывает, почему давно и густо запятнанная репутация Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) больно бьёт не только по имиджу всего российского спорта, но и по его карману.

После 1 июля пять «лимонов» превратятся в десять

С того момента, как ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за бесчисленные и постоянные допинговые инциденты и факты нарушения антидопинговых правил, положение дел в отечественной лёгкой атлетике только ухудшалось. Последним, на данный момент, крупным эпизодом в этой бесконечной и печальной саге стало так называемое «дело Лысенко». Официально подтверждённый факт подделки документов, касающихся соблюдения антидопингового регламента российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко, фактически подписал приговор прежнему руководству ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным.

Пока в России разбирались со старым руководством федерации и проводили выборы нового, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оценила скандал вокруг дела Лысенко в $10 млн (из них $5 млн — условно), которые российская сторона должна выплатить в качестве штрафа. Пять «лимонов» требуется перевести на счета World Athletics до 1 июля. Если же этого не произойдёт, то автоматически активируется опция двукратного увеличения штрафной суммы. Классический «счётчик» из лихих 90-х!

Новый президент ВФЛА Евгений Юрченко официально приступил к исполнению своих обязанностей в конце февраля нынешнего года, однако в заслугу «антикризисному менеджеру», как его поспешили представить в некоторых СМИ, можно поставить, разве что, факт признания нарушений, оставшихся на совести прежнего руководства федерации. А вот с конкретными шагами по выходу из глубочайшего кризиса, в котором оказалась российская «королева спорта», сразу как-то не заладилось.

Данил Лысенко Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

За три с половиной месяца деньги на оплату наложенных на ВФЛА санкций найти так и не удалось. Вошедший в новый состав президиума ВФЛА в качестве одного из вице-президентов федерации Эдуард Безуглов, по совместительству являющийся руководителем медицинского штаба российской футбольной сборной, на прошедшей в минувший уик-энд видеоконференции так прокомментировал ситуацию вокруг этих пяти миллионов.

Это тот большой долг, который достался ВФЛА в наследство. Причём там не только пять миллионов, но и другие суммы могут фигурировать. Президент федерации ведёт постоянный поиск этих средств. Как только будет понятно, успешен он или не успешен, Евгений Валерьевич (Юрченко. — NEWS.ru) об этом сообщит, — заявил Безуглов в эфире YouTube-канала «Нелёгкая атлетика».

«Абонентская плата» или расплата за «косяки» предшественников

Несколько ранее действия World Athletic подверг жёсткой критике глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он назвал позицию руководителей мировой лёгкой атлетики неконструктивной.

Десять миллионов, которые они требуют от ВФЛА, плюс деньги за нейтральный статус спортсменов из России — всё это больше похоже на попытку поставить на абонентскую плату национальную федерацию, нежели на конструктивное решение вопроса с восстановлением членства ВФЛА. Учитывая, что всего десяти спортсменам World Athletics разрешила участвовать в Олимпиаде, получается, по одному миллиону долларов за каждого сейчас требуют у ВФЛА. Это, мягко говоря, вызов. И у меня большие сомнения в легитимности таких действий со стороны World Athletics, — заявил Поздняков в интервью ТАСС.

Деньги за нейтральный статус, о которых упомянул руководитель ОКР, — это ещё одна подать, взимаемая с недавних пор с российских легкоатлетов. Каждый из них, подавая заявку на оформление нейтрального статуса (как известно, под флагом, с гимном и прочими признаками принадлежности к РФ в последние годы они выступать не имеют права), должен заплатить $250. Или $100, если спортсмену менее 20 лет.

Это не так уж и странно. У нас есть специальная антидопинговая панель, которая вынуждена работать очень усердно, чтобы проверить правомочность заявок, провести расследование. Это требует затрат ресурсов организации. И это скромное отражение этих средств, поскольку это всё дорого обходится World Athletics. Так что, я не думаю, что это неразумное требование, — пояснил глава World Athletics Себастьян Коу в интервью ТАСС.

Впрочем, эти сотни долларов — сущие пустяки, по сравнению с пяти-, а может статься, и десятимиллионным штрафом, от выплаты которого теперь ВФЛА никак не отвертеться. Можно сетовать на нехороших дяденек из World Athletics, которые в эпоху глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пытаются под шумок решить свои финансовые проблемы за счёт России. Однако, если новое руководство ВФЛА уже признало «косяки» своих предшественников, то извольте, как говорится, платить. И без всякой ссылки на эпидемию COVID-19.

Однако денег, как было сказано выше, команда Юрченко пока найти не сумела, а потому в World Athletics улетело письмо с просьбой об отсрочке платежа.

Подтверждаем, что запрос от ВФЛА поступил. Мы ответили, что никаких изменений в санкциях не будет, — лаконично отреагировала пресс-секретарь Международной легкоатлетической ассоциации Николь Джеффри.

Её шеф Себастьян Коу высказался более развёрнуто относительно невозможности пойти навстречу российской стороне в вопросе отсрочки платежа.

Здесь всё предельно ясно. Это было решение совета, мы тогда отнеслись к этому очень серьёзно и санкции к ВФЛА не оспаривались. Санкции действительно были нужны. Так что оплата штрафа, которая должна поступить до июля, ещё ожидается, — цитирует главу World Athletics ТАСС.

Не отстоять чистых спортсменов — полный крах российской лёгкой атлетики

При этом знаменитый британский бегун на средние дистанции подчеркнул, что выдача российским атлетам нейтрального статуса невозможна раньше всё той же даты — 1 июля.

Мы всегда хотим поддержать чистых спортсменов, поэтому нейтральный статус и был внедрён: это даёт возможность отделить чистых атлетов от прогнившей системы. Нейтральный статус может быть использован спортсменами из России, но не без оплаты принятых санкций, — разъяснил Коу.

Себастьян Коу Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Недавно олимпийский чемпион Пекина-2008 по прыжкам в высоту, бывший вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов в интервью NEWS.ru с сожалением отмечал, что новое руководство федерации фактически стало версией 2.0 — и отнюдь не улучшенной — команды Дмитрия Шляхтина. Слова бывшего спортсмена подтверждают и действия нынешнего поколения атлетов: похоже, Марии Ласицкене, Сергею Шубенкову, Анжелике Сидоровой и их коллегам проще встретиться и найти общий язык с Себастьяном Коу, нежели с Евгением Юрченко.

Я очень благодарен, что они согласились приехать и встретиться со мной и исполнительным директором World Athletics. Мой основной посыл заключался в том, что мы продолжаем делать всё, чтобы вернуть ситуацию в нормальное состояние. Для всех спортсменов по всему миру важно, чтобы возвращение России в семью World Athletics произошло таким образом, чтобы мы могли быть полностью уверенными в федерации. В прошлом в некоторых областях был достигнут прогресс, иногда нас постигало разочарование. Мы должны сделать так, чтобы не ущемить права чистых атлетов во всём мире, — приводит ТАСС слова Коу.

На данный момент положение российской лёгкой атлетики настолько удручающее и запущенное, что ни о каком снятии дисквалификации и восстановлении полноценного международного статуса речи не идёт. Тот же Эдуард Безуглов на упомянутой видеоконференции напомнил, что более 600 российских легкоатлетов уличены в нарушении антидопинговых правил, из них 90 дисквалифицированы пожизненно. И если теперь ещё не удастся уберечь от принудительной изоляции и отстранения от соревнований хотя бы в нейтральном статусе ведущих отечественных легкоатлетов, это станет полным крахом российской «королевы спорта».

Так что, если сдаёте позиции по всем фронтам, придётся платить по счетам, господа хорошие из ВФЛА.