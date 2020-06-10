Олимпийский комитет РФ не сможет помочь ВФЛА оплатить штраф в $10 млн

https://static.news.ru/photo/987f3aa2-abb4-11ea-a4c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) не поможет финансово Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в вопросе выплаты штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Речь идёт о 10 миллионах долларов. Фактически это 700 миллионов рублей штрафа. Олимпийский комитет России в данном случае помочь финансово никак не может, — сказал РИА Новости президент ОКР Станислав Поздняков.

Глава ОКР добавил, что дополнительно у организации планируется 500 млн рублей на подготовку спортсменов, и получается, что для выплаты штрафа ВФЛА, ОКР должен снять финансирование со всех федераций и найти ещё 200 млн рублей.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах.

Ранее Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн (5 млн условно) за ситуацию с допинговым скандалом в стране. ВФЛА нужно выплатить пять миллионов к 1 июля 2020 года, писал NEWS.ru.