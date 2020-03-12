https://static.news.ru/photo/8442ee0a-6463-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

↵Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн за ситуацию с допинговым скандалом в стране, говорится в сообщении организации.

В сообщении отмечается, первые пять миллионов должны быть выплачены немедленно, остальные пять — являются условным штрафом, при условии что ВФЛА больше не будет нарушать правила и будет прогрессировать в вопросе восстановления своих прав в World Athletics.