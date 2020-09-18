Авербух не верит в успех фигуристок, ушедших от Тутберидзе к Плющенко

https://static.news.ru/photo/9a7e5ed6-fa4d-11ea-8edf-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух считает, что у тренера Этери Тутберидзе создана эксклюзивная система подготовки спортсменов. И возвращение к ней Евгении Медведевой — подтверждение тому, что фигуристки потом уже не могут работать в другой системе.

У Этери Георгиевны своя эксклюзивная система подготовки. Она собирает талантливых, растит их, они выступают. Но давайте смотреть правде в глаза — спортсмены, которые выходят из этой системы, не могут работать в другой, — рассказал «Спорт-Экспрессу» Авербух.

Он привёл в пример хоккейную сборную Виктора Тихонова — «Красную машину». По его словам, когда хоккеисты начали массово жаловаться и уходить, команда развалилась и теперь о ней можно «только ностальгировать».

Авербух положительно оценил возвращение к Тутберидзе Евгении Медведевой. Он сравнил эту историю с голливудским фильмом, где по законам жанра в конце должна быть «очень знаковая победа».

Как писал NEWS.ru, Этери Тутберидзе опубликовала пост в Instagram, который был посвящён возвращению двукратной чемпионки мира, серебряного призёра Олимпиады-2018 Евгении Медведевой в её команду. «Без громких обещаний. Просто работаем», — написала тренер под фотографией с Медведевой. Ранее Медведева объявила о возвращении в группу Тутберидзе, под руководством которой работала ранее с 2007 года, после чего перебралась в Канаду в группу Брайана Орсера.