5 июня правление СБР утвердит место и повестку выборной конференции

Как стало известно NEWS.ru, в пятницу, 5 июня в 09:30 пройдёт очередное заседание правления Союза биатлонистов России, где будут утверждены место, время и повестка внеплановой отчётно-выборной конференции.
В качестве места проведения конференции рассматриваются Москва и Московская область, которую лоббирует первый вице-президент СБР и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
Накануне вице-президенты Нуждов и Майгуров провели консультацию с министром спорта Олегом Матыциным. Встреча с ним Владимира Драчёва должна пройти 3 июня, если президент СБР успеет вернуться из Петрозаводска. Также неизвестно, примет ли Драчёв участие в заседании правления.
Как писал NEWS.ru, российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын не смогут провести первый сбор сборной Болгарии по биатлону.
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