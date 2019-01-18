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Российская наука собирается взять под прицел космос

Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Российская наука предлагает включить баллистические ракеты в комплекс планетарной защиты «Цитадель-1». Система призвана обезопасить Землю от возможного падения небесных тел.

Для предотвращения столкновения могут применяться небольшие космические аппараты. Для запуска планируют использовать проверенные временем носители типа «Днепр». Объект является конверсионным вариантом МБР шахтного базирования РС-20 «Воевода», пишет «Интерфакс».

По предварительным подсчётам, рядом с Голубой планетой ежегодно пролетают до 150 потенциально опасных объектов. В этот момент они находятся в зоне притяжения Земли.

Во время высокоскоростных выстрелов (до 80 км/с) специалисты собираются изучать характеристики «камней» и физические процессы.

Ранее News.ru сообщал о вероятности столкновения астероида Апофис с Землёй. Однако вероятность катаклизма не выше 2,3 на 1 млн. 13 апреля 2029 года тело пролетит мимо планеты на расстоянии 38 тысяч км (Луна удалена на 384 тысячи км).


#россия #космос #ЗЕМЛЯ #астероид
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