Астероид Апофис может столкнуться с Землёй в 2068 году

https://news.ru/storage/news/2e433d43a7041c237b48463c2e4bb796/96afb5ac-6854-4201-b99a-520e4fde14e1_850.jpg Russ Nolan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Астероид Апофис может упасть на Землю в 2068 году, а в 2029 году пройдёт в десять раз ближе к планете, чем расстояние до Луны. Об этом говорится в докладе учёных кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета для Королёвских чтений по космонавтике.

«Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землёй 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч км (Луна удалена от Земли на 384 тысячи км). Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий», — цитирует тезисы доклада РИА Новости.

Учёные отметили, что «резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землёй, наиболее опасное — в 2068 году».

О возможности столкновения Апофиса с Землёй в 2068 году сообщали также учёные лаборатории реактивного движения НАСА, Гавайского университета и университета Пизы. Однако, по их мнению, вероятность этого не выше 2,3 на 1 млн.

Астероид 99 942 Апофис размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Изначально исследователи говорили о существующей вероятности его столкновения с Землёй в 2029 году. Потом учёные исключили эту угрозу, но не исключили, что после сближения астероид может изменить свою орбиту, впоследствии столкнуться с нашей планетой.

Как писал News.ru со ссылкой на научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова, президиум Российской академии наук санкционировал разработку проекта национальной программы изучения проблем и методов парирования угроз астероидов и комет, а также космического мусора. До этого в Роскосмосе задумались о предупреждении и мониторинге астероидной угрозы.