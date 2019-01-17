Нацпроект по борьбе с угрозами из космоса появится в РФ

Президиум Российской академии наук (РАН) санкционировал разработку проекта национальной программы изучения проблем и методов парирования угроз астероидов и комет, а также космического мусора. Об этом сообщил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
«В 2010 году мы уже предлагали принять Федеральную целевую программу по астероидно-кометной опасности и космическому мусору. В тот раз мы не получили ключевой поддержки от Роскосмоса. Тем более, тогда была другая ситуация в мире», — цитирует Шустова РИА Новости.
В настоящее время, по словам учёного, ряд стран, во главе с США сильно продвинулись вперёд в развитии систем обнаружения космических угроз.
«На состоявшемся заседании президиума РАН академики проголосовали за проект постановления: начать работы по подготовке современного варианта национальной программы и даже по более широкой тематике, по всему спектру космических угроз», — добавил Борис Шустов.
Учёный подчеркнул, что после соответствующего решения президиума РАН, в стране началась разработка такого нацпроекта.
Как писал ранее News.ru, Роскосмос задумался о предупреждении и мониторинге астероидной угрозы. Чиновники госкорпорации призвали учёных из РАН вместе бороться с космическим армагеддоном.