USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,293 $   Brent61.05 $ Bitcoin3,607.21 $
МОСКВА-7°C01:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Нацпроект по борьбе с угрозами из космоса появится в РФ

Michael Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Президиум Российской академии наук (РАН) санкционировал разработку проекта национальной программы изучения проблем и методов парирования угроз астероидов и комет, а также космического мусора. Об этом сообщил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

«В 2010 году мы уже предлагали принять Федеральную целевую программу по астероидно-кометной опасности и космическому мусору. В тот раз мы не получили ключевой поддержки от Роскосмоса. Тем более, тогда была другая ситуация в мире», — цитирует Шустова РИА Новости.

В настоящее время, по словам учёного, ряд стран, во главе с США сильно продвинулись вперёд в развитии систем обнаружения космических угроз.

«На состоявшемся заседании президиума РАН академики проголосовали за проект постановления: начать работы по подготовке современного варианта национальной программы и даже по более широкой тематике, по всему спектру космических угроз», — добавил Борис Шустов.

Учёный подчеркнул, что после соответствующего решения президиума РАН, в стране началась разработка такого нацпроекта.

Как писал ранее News.ru, Роскосмос задумался о предупреждении и мониторинге астероидной угрозы. Чиновники госкорпорации призвали учёных из РАН вместе бороться с космическим армагеддоном.


#космос #нацпроект #ран
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
в мире 10:59, 3 января 2019
NASA собирается выстрелить по спутнику астероида
в мире 14:39, 19 октября 2018
Киев заявил о тестировании космической разведки
Новая станция станет вторым российским объектом в Западном полушарии
наука 13:00, 15 мая 2018
Россия начнёт следить за космическим мусором из Чили
Новая станция станет вторым российским объектом в Западном полушарии
Лента новостей
в мире 01:27
Эстония собралась играть в освобождение Нарвы
политика 01:11
Ципрас получил вотум доверия парламента Греции
общество 01:02
Рабочим в Химках выдали зарплату после забастовки
в мире 00:51
Пробу Манту заменят современными тестами
в мире 00:32
Власти США соболезнуют семьям погибших в Сирии солдат
Другие новости
общество 01:02
Рабочим в Химках выдали зарплату после забастовки
общество 00:03
Ирландцы навестили шпиона Уилана в тюрьме
общество 23:47
Десятки жителей Владимирской области заболели корью
общество 23:34
Россиянку премировали за расследование коррупции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top