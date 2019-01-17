Нацпроект по борьбе с угрозами из космоса появится в РФ

https://news.ru/storage/news/d9f67e72006607a7200ee0a58c6c504c/aa255280-962b-4895-989b-c2255374eeca_850.jpg Michael Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президиум Российской академии наук (РАН) санкционировал разработку проекта национальной программы изучения проблем и методов парирования угроз астероидов и комет, а также космического мусора. Об этом сообщил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

«В 2010 году мы уже предлагали принять Федеральную целевую программу по астероидно-кометной опасности и космическому мусору. В тот раз мы не получили ключевой поддержки от Роскосмоса. Тем более, тогда была другая ситуация в мире», — цитирует Шустова РИА Новости.

В настоящее время, по словам учёного, ряд стран, во главе с США сильно продвинулись вперёд в развитии систем обнаружения космических угроз.

«На состоявшемся заседании президиума РАН академики проголосовали за проект постановления: начать работы по подготовке современного варианта национальной программы и даже по более широкой тематике, по всему спектру космических угроз», — добавил Борис Шустов.

Учёный подчеркнул, что после соответствующего решения президиума РАН, в стране началась разработка такого нацпроекта.

Как писал ранее News.ru, Роскосмос задумался о предупреждении и мониторинге астероидной угрозы. Чиновники госкорпорации призвали учёных из РАН вместе бороться с космическим армагеддоном.