В США испугались российского оружия «четвёртого измерения»

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Генерал в отставке признал беспомощность Штатов

Россия и Китай значительно опередили США в разработке гиперзвукового оружия, заявил бывший глава Северного командования Штатов Говард Томпсон. В своей статье для The Hill он рассказал о том, что имеющееся в распоряжении этих стран вооружение позволяет им достичь «эффекта четвертого измерения». Суть этого термина заключается в росте скорости боевых ударов, благодаря которому время для принятия стратегического решения противником сводится до минимума.

«Фактически Россия и Китай уже обладают гиперзвуковым оружием, превосходящим разработки Америки в этой сфере», — заявляет Томпсон.

По словам военного, многие американские конгрессмены могут не понимать, что оно разрабатывалось для преодоления существующей системы противоракетной обороны Соединённых Штатов.

Томпсон напомнил, что в декабре состоялись успешные испытания российской разработки «Авангард», планирующий блок которой, по официальной версии, вроде как превышает скорость звука в 27 раз. Он также способен совершать маневрирование по горизонтали и вертикали при полётах в плотных слоях атмосферы на межконтинентальные расстояния.

Тем не менее бывший генерал-майор считает, что сократить отставание в этом вопросе Вашингтону поможет формирование консорциума между Пентагоном и ракетно-воздушной индустрией. При разработке новой системы ПВО, по мнению автора, необходимо сделать упор на совершенствовании сенсоров, глобальных коммуникаций, кинетическом (главный способ работы средств ПВО-ПРО США, подразумевающий уничтожение блока ракеты прямым попаданием перехватчика) и других «механизмах уничтожения», опирающихся на новую индустриальную базу. Программа соответственно потребует значительного финансирования.

Доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков, комментируя материал американского генерала, заявил, что успех России в области разработки гиперзвукового оружия бесспорен, особенно на фоне явной дезориентации Пентагона. Он считает, что Томпсону не остается ничего иного, кроме как признать это.

«Это не похвала, а констатация. В данном случае американский эксперт констатировал состоявшийся факт», — цитирует Сивкова ФАН.

По его словам, заключение американских экспертов может подстегнуть новый виток развития в военной отрасли по всему миру — и прежде всего в самих Штатах.

US Navy/Global Look Press

Первого марта в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин представил образцы новейшего вооружения РФ: «Кинжал», «Сармат», а также «Авангард» с планирующим крылатым блоком.

«Он (Авангард. — News.ru) идёт к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600−2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется», — приводит слова Путина ТАСС.

В конце прошлого года президент заявил об успешном завершении испытаний новинки, а также о том, что гиперзвуковой комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Во время движения к цели новейший гиперзвуковой ракетный комплекс осуществляет глубокое — как боковое, так и по высоте — маневрирование. Это делает его неуязвимым для систем ПРО и ПВО.

Авиаинженер Марк Солонин, в свою очередь, считает, что у «Авангарда» есть и недостатки. Он утверждает, что главным минусом этого гиперзвукового ракетного комплекса является планирующий крылатый боевой блок.

«Значительно возрастает вероятность ошибки, вплоть до того, что мы попадём куда-то в десятках километров от цели», — сказал Солонин в интервью «Новой газете», добавив, что «обычная, свободно падающая болванка, которая стоит на вооружении многих стран, достигнет цели с вероятностью 96%».

При этом он отметил, что, набрав скорость 27 Махов, «Авангард» будет окружен раскалённым до сотен градусов ионизированным воздухом, поэтому установленные на борту локаторы не смогут ничего обнаружить. Также саму ракету будет очень хорошо видно в радиолокационном и тепловом диапазонах.

Пресс-служба Министерства обороны РФ Пуск ракеты комплекса «Авангард»

Между тем из презентаций «Авангарда», продемонстрированных Путиным, и последующих материалов Минобороны неясно, что подразумевается под «Авангардом» — полноценный ракетный комплекс или гиперзвуковой планирующий блок для существующих и разрабатываемых межконтинентальных ракет мобильного и шахтного базирования. И в данный момент существующие боеголовки на конечном атмосферном участке полёта способны развивать гиперзвук. Исходя из открытых данных, специалисты склоняются к тому, что речь идёт о планирующем боевом блоке — СССР и Россия, в первую очередь учитывая географический фактор, всегда делали большой упор на совершенствовании средств преодоления ПРО. При этом в США довольно много гиперзвуковых самостоятельных разработок. Управление NASA работало над самолётом X-43A, третий прототип которого ещё в 2004 году поставил рекорд по скорости — 11 850 км/ч, ВВС — над ракетой X-51A, сухопутные войска — над аппаратом AHW, DARPA и ВМС — над ракетой ArcLight, DARPA и ВВС — над планером Falcon HTV-2. Сроки появления образцов варьировались от 2018 и 2020 годов для ракет и 2030–2035 — для разведывательных самолётов.