https://static.news.ru/photo/20012f30-a549-11e9-9340-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ZEUS/Depo Photos via ZUMA Wire/TASS

Министерство обороны Турции подтвердило, что четвёртый российский самолёт с деталями для ЗРК С-400 приземлился на авиабазу Мюртед.

Поставка зенитно-ракетных комплексов С-400 возобновилась сегодня. Четвёртый российский самолёт с элементами для С-400 приземлился на авиабазе Мюртед в пригороде Анкары, — сообщается в аккаунте ведомства в Twitter.

Delivery of S-400 Long Range Air and Missile Defense Systems resumed today. The fourth Russian plane carrying S-400 parts landed at Mürted Airport outside Ankara. pic.twitter.com/uEBtELKEht — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 июля 2019 г.

12 июля в Турцию прибыли три российских самолёта с деталями систем ПВО С-400. Как сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, в то время как C-400 транспортируются в страну, российские специалисты обучают турецких военных. Вскоре им самим предстоит использовать привезённые системы.

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены, писал News.ru.