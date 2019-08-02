https://static.news.ru/photo/41b62870-b51f-11e9-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stähle/dpa/Global Look Press

Учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН назвали примерные сроки восстановления сгоревших в регионе лесов. По их данным, этот процесс займёт как минимум 100 лет.

По словам специалистов, на юге Сибири, где преобладают лиственные или сосновые леса, восстановление будет идти около 60–70 лет, именно за такое время сосна или лиственница вырастают во взрослое растение. На севере для возрождения тайги может не хватить и целого века, передаёт « Интерфакс ».

Ранее, как писал News.ru, Росгидромет назвал причину пожаров в Сибири и паводков под Иркутском. Виной всему глобальные климатические изменения. По словам главы ведомства Максима Яковенко, за последние шесть-семь лет количество опасных природных явлений выросло в 2,5–3 раза.