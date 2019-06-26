https://static.news.ru/photo/57035350-46e9-11e9-b744-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Руководитель одного из ЗАГСов в Кузбассе зарегистрировала брак своей знакомой с мужчиной, который на момент скрепления его брачными узами был в не совсем вменяемом состоянии и находился на больничной койке без сознания.

На церемонию бракосочетания явилась только его гражданская супруга. Сразу после выдачи свидетельства о браке новоиспечённый супруг скончался, а его вдова незамедлительно вступила в его имущественные права.

Суд, рассмотрев дело по существу, признал, что женщина допустила сознательную халатную ошибку и признал её виновной в содеянном. Руководителю ЗАГСа было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Подсудимая полностью признала вину и заявила ходатайство о применении в отношении нее меры уголовно-правового характера — судебного штрафа. Суд удовлетворил её ходатайство и назначил ей штраф 10 тысяч рублей, — цитирует РИА Новости старшего помощника прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елену Тушкевич.

Ранее стало известно, что дочь Валерия Меладзе Инга развелась с мужем-иностранцем. Её брак с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет, после чего девушка, не выдержав суровый нрав благоверного, попросту сбежала от него на родину, писал News.ru.