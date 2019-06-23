https://static.news.ru/photo/7f3b237e-958c-11e9-b085-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/ingameladze

Дочь Валерия Меладзе Инга развелась с мужем-иностранцем. Её брак с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.

Свадьба пары прошла в 2017 году. Торжество отмечали в пятизвёздочном отеле на родине жениха в Марракеше. Однако некоторое время назад влюблённые решили расстаться.

Их отношения изжили себя, — рассказали « СтарХиту » в окружении пары.

Все эти годы молодые жили в Англии. После расставания Инга приняла решение вернуться в Москву и заняться своим бизнесом. 28-летняя наследница Меладзе открыла ювелирный салон.

Ранее, как писал News.ru, российский певец Валерий Меладзе встретился с семьёй в одном из ресторанов Парижа. Во Францию он прибыл в рамках своего международного турне.