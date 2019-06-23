Дочь Валерия Меладзе Инга развелась с мужем-иностранцем. Её брак с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Свадьба пары прошла в 2017 году. Торжество отмечали в пятизвёздочном отеле на родине жениха в Марракеше. Однако некоторое время назад влюблённые решили расстаться.
Их отношения изжили себя, — рассказали «
СтарХиту» в окружении пары.
Все эти годы молодые жили в Англии. После расставания Инга приняла решение вернуться в Москву и заняться своим бизнесом. 28-летняя наследница Меладзе открыла ювелирный салон.
Ранее, как писал News.ru, российский певец Валерий Меладзе встретился с семьёй в одном из ресторанов Парижа. Во Францию он прибыл в рамках своего международного турне.