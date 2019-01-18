Выросло число отменённых рейсов в аэропортах Москвы

https://news.ru/storage/news/e6e1108eec103b021368efa667a0cc04/4cfcf796-317a-4da4-9bc3-3da825c02fa5_850.jpg Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press

Количество отменённых или задержанных рейсов в столичных аэропортах из-за царящей непогоды — больше 80. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс. Расписания».

Во Внуково отменены шесть рейсов, 18 задержаны. В Шереметьево задержаны 49 рейсов. В Домодедово отменены девять рейсов, задержаны два.

Ранее News. ruсообщал, что единственная воздушная гавань Саратова восстановила работу после сильной метели. При этом несколько рейсов отменены или задержаны по решению самих авиакомпаний.

Тем временем небольшой мороз до минус 5 градусов ожидает москвичей в крещенскую ночь. Также ожидаются небольшой снег и слабый ветер.