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Выросло число отменённых рейсов в аэропортах Москвы

Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Количество отменённых или задержанных рейсов в столичных аэропортах из-за царящей непогоды — больше 80. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс. Расписания».

Во Внуково отменены шесть рейсов, 18 задержаны. В Шереметьево задержаны 49 рейсов. В Домодедово отменены девять рейсов, задержаны два.

Ранее News. ruсообщал, что единственная воздушная гавань Саратова восстановила работу после сильной метели. При этом несколько рейсов отменены или задержаны по решению самих авиакомпаний.

Тем временем небольшой мороз до  минус 5 градусов ожидает москвичей в крещенскую ночь. Также ожидаются небольшой снег и слабый ветер.


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