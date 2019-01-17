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Крещенские купания пройдут при комфортной погоде

Авилов Александр/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Небольшой мороз до -5 градусов ожидает москвичей в крещенскую ночь. Также ожидаются небольшой снег и слабый ветер.

В ночь на Крещение в столице будет от -2 до -6 градусов, по области — от -2 до -7, также слабый ветер и небольшой снег. Перед Крещением 18 января ожидается оттепель, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В столице потеплеет до +3 градусов, но к ночи вновь похолодает. Погоду синоптик назвал вполне комфортной для желающих окунуться.

Ранее News.ru сообщал, что власти Московской области подготовят традиционные купели для крещенских купаний. По словам губернатора региона Андрея Воробьёва, для граждан будут открыты 222 водоёма.


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