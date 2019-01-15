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Сотни водоёмов подготовят в Подмосковье к Крещению

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Власти Московской области подготовят традиционные купели для крещенских купаний. По словам губернатора региона Андрея Воробьёва, для граждан будут открыты 222 водоёма.

При этом чиновник отметил, что главная задача властей — обеспечить безопасность жителей Подмосковья. В связи с этим он попросил правоохранительные органы серьёзно подойти к работе на этих мероприятиях.

Православные христиане отмечают Крещение 19 января. Крещенские купания начнутся в ночь с 18 на 19 января, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что точное количество оборудованных для крещенских купаний мест в Москве станет известно после того, как Роспотребнадзор проверит качество воды в водоёмах столицы. В настоящее время специалисты ведомства берут пробы воды в целях заключения о её положительном или негативном качестве.


#вода #ПОДМОСКОВЬЕ #крещение
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