Сотни водоёмов подготовят в Подмосковье к Крещению

https://news.ru/storage/news/61a604132c460024f4e0ed72683bb961/cf57ac80-e03e-4823-a120-3b4838d5b0c9_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Власти Московской области подготовят традиционные купели для крещенских купаний. По словам губернатора региона Андрея Воробьёва, для граждан будут открыты 222 водоёма.

При этом чиновник отметил, что главная задача властей — обеспечить безопасность жителей Подмосковья. В связи с этим он попросил правоохранительные органы серьёзно подойти к работе на этих мероприятиях.

Православные христиане отмечают Крещение 19 января. Крещенские купания начнутся в ночь с 18 на 19 января, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что точное количество оборудованных для крещенских купаний мест в Москве станет известно после того, как Роспотребнадзор проверит качество воды в водоёмах столицы. В настоящее время специалисты ведомства берут пробы воды в целях заключения о её положительном или негативном качестве.