https://static.news.ru/photo/d30ecd22-9c06-11e9-991c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Компания «Уральские авиалинии» предложила пассажирам, купившим билеты на рейс Екатеринбург — Батуми (Грузия), поменять проездные документы без доплат. В качестве альтернативы клиентам предложили перелёт в Магадан.

В компании отметили, что вернуть деньги за билет можно, но в порядке очереди. Чтобы получить назад средства, необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов, сообщается на Facebook «Уральских авиалиний».

Ранее News.ru писал, что сотрудники Роспотребнадзора не выпускали из самолёта пассажиров, прилетевших в московский аэропорт Домодедово из Батуми авиакомпанией «Уральские авиалинии». Специалисты измеряли температуру тела всех находившихся на борту, включая членов экипажа.