Компания «Уральские авиалинии» предложила пассажирам, купившим билеты на рейс Екатеринбург — Батуми (Грузия), поменять проездные документы без доплат. В качестве альтернативы клиентам предложили перелёт в Магадан.
В компании отметили, что вернуть деньги за билет можно, но в порядке очереди. Чтобы получить назад средства, необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов, сообщается на Facebook «Уральских авиалиний».
Ранее News.ru писал, что сотрудники Роспотребнадзора не выпускали из самолёта пассажиров, прилетевших в московский аэропорт Домодедово из Батуми авиакомпанией «Уральские авиалинии». Специалисты измеряли температуру тела всех находившихся на борту, включая членов экипажа.