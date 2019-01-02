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Тело ребёнка нашли под завалами в Магнитогорске

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Число погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске возросло до 28 человек.

Спасатели обнаружили под завалами тело мальчика, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что угроза жизни выжившего под завалами младенца отсутствует. Состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное, писал News.ru. Мальчику сохранили головной мозг, восстановили гомеостаз и водный баланс. Выздоровление займёт длительное время.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Продолжаются поиски ещё 13 жильцов дома.


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