https://static.news.ru/photo/57df12dc-974d-11e9-ad86-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН "Москва"

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов экс-министра Михаила Абызова. Они обжаловали решение Басманного суда о продлении последнему стражи до 25 июля, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Жалобу защиты Абызова отклонить, решение суда нижестоящей инстанции оставить в силе, — огласил решение судья.

Обвиняемый участвовал в заседании по видеоконференцсвязи.

Абызов в ходе процесса обратился к потерпевшим с просьбой принимать участие в судебных заседаниях, потому что на основании их заявлений он находится под стражей.

В перерыве бывший чиновник перекинулся парой реплик с гражданской супругой.

Письмо твоё получил. Бибу продавать не будем, — сказал он.

В заключительном слове экс-министр пожаловался на то, что ему на дают увидеться с родственниками. Он заявил, что расценивает это, как «жесточайшее давление».

23 мая Басманный суд Москвы продлил Абызову содержание под стражей до 25 июля.

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Ранее News.ru писал о том, что он пытался тайно перевести 30 млн рублей.