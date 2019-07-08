https://static.news.ru/photo/30cf9fc0-a163-11e9-a466-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Российский стилист, эксперт моды Владислав Лисовец объяснил причины «успешности» рынка поддельных вещей класса люкс.

По его словам, это связано с тем, что люди пытаются самоутвердиться с помощью одежды.

Это, наверное, первое, о чём это говорит — показатель твоей успешности прежде всего что-то внешнее, и социальные сети тоже в общем-то помогли этому развиваться, — сказал Лисовец News.ru.

Также он отметил, что люди, которые не могут позволить себе фирменные вещи в силу своего финансового положения, вынуждены покупать подделки для того, чтобы «иметь ту или иную вещь с надписью как у той или иной звезды или блогерши».

Я не вижу в этом проблемы. Это ни хорошо, ни плохо <…> Если это помогает людям самоутверждаться, значит, это, наверное, хорошо, — подчеркнул стилист.

Как ранее писал News.ru, исследование компании Brandmonitor, борющейся с контрафактом, показало, что основные рынки сбыта подделок — торговые центры (40% от общего объёма продаж) и вещевые барахолки (30%).