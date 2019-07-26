https://static.news.ru/photo/a681f032-afb0-11e9-8ca8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в десять раз штрафы за несанкционированные полёты дронов в запретных зонах. Игра с квадрокоптерами частным лицам теперь может встать в 50 тысяч рублей и административной ответственностью.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в КоАП. Оштрафовать должностных лиц за запуск беспилотников теперь будет можно на 150 тысяч рублей, а юридических — на 300 тысяч или запретить им на три месяца осуществление деятельности.

Закон вступил в силу с момента опубликования. В предыдущей редакции кодекса штраф для граждан за нарушение правил использования воздушного пространства был предусмотрен в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Ранее News.ru писал о планах депутатов доработать законопроект, разрешающий сбивать воздушные беспилотники на массовых мероприятиях. Они не смогли сразу внести эту инициативу в Госдуму, так как не определились с уполномоченным на обстрел дронов кругом лиц.