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РЖД получили плацкартные вагоны нового поколения

Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Дочка ОАО «Российские железные дороги» — АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) — получила первый вагон обновлённого плацкарта. Приёмку на Тамбовском вагоноремонтном заводе осуществляла делегация во главе с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрием Пеговым.

«В ближайшее время вагон пройдёт сертификацию, а после этого начнутся его тестовые испытания», — сообщает пресс-служба РЖД.

Полномасштабный макет отремонтированного плацкартного вагона с новым интерьером представили 10 декабря на Казанском вокзале. Главное его отличие — возможность организации личного пространства пассажиров за счёт перегородок и штор. Кроме того, обновлённый плацкарт отличают более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. У пассажиров верхних полок появился дополнительный столик.

Как сообщал News.ru, британская журналистка назвала поезда РЖД волшебными. Девушка отправилась в большое путешествие по России и решила преодолеть несколько тысяч километров через всю страну на поезде ОАО «Российские железные дороги». 


#поезда #ржд #вагоны
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