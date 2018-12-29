РЖД получили плацкартные вагоны нового поколения

https://news.ru/storage/news/7262379d39df8b5e1d6c98d480ec2f26/fbcdf884-761a-4c12-a640-f205aba0eac4_850.jpg Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Дочка ОАО «Российские железные дороги» — АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) — получила первый вагон обновлённого плацкарта. Приёмку на Тамбовском вагоноремонтном заводе осуществляла делегация во главе с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрием Пеговым.

«В ближайшее время вагон пройдёт сертификацию, а после этого начнутся его тестовые испытания», — сообщает пресс-служба РЖД.

Полномасштабный макет отремонтированного плацкартного вагона с новым интерьером представили 10 декабря на Казанском вокзале. Главное его отличие — возможность организации личного пространства пассажиров за счёт перегородок и штор. Кроме того, обновлённый плацкарт отличают более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. У пассажиров верхних полок появился дополнительный столик.

Как сообщал News.ru, британская журналистка назвала поезда РЖД волшебными. Девушка отправилась в большое путешествие по России и решила преодолеть несколько тысяч километров через всю страну на поезде ОАО «Российские железные дороги».