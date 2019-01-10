Работодатели вносят россиян в нелегальные «чёрные списки»

https://news.ru/storage/news/cad78dfff20b566952ac2eb13704e322/01e252e6-852e-4b3c-a0c6-e4b3f10cfaa1_850.jpg Zamir Usmanov /Global Look Press

Работодатели стали всё чаще отказывать россиянам в трудоустройстве после проверок службы безопасности. При этом чаще всего оставшиеся без работы граждане не имеют криминального прошлого.

По данным газеты «Известия», для проверки кандидатов используются некие нелегальные «чёрные списки», в которых содержится информация с предыдущих мест занятости, а также кредитная история. Кроме того, попасть такой список можно случайно, например, из-за технического сбоя.

«Прохожу стажировку, моими навыками все довольны, а через пару дней приходит уведомление, что я не прошел проверку службы безопасности. При этом я не могу даже предположить, почему оказался в черном списке», - рассказал изданию 26-летний Артём.

Он также отметил, что не имеет судимостей, а с предыдущих мест работы всегда увольнялся по собственному желанию.

«Получается, я должен сидеть без денег, если однажды перешел дорогу на красный свет или взял кредит?», - посетовал молодой человек.

«Известия» попытались выяснить причину несчастий Артёма и обратились в некую фирму, которая предоставляет услуги по проверке потенциальных сотрудников, где за 3 тысячи рублей удалось узнать, что молодого человека не рекомендуется трудоустраивать, так как на предыдущем месте работы он в резкой манере требовал выплат за неиспользованный отпуск и регулярно опаздывал.

При этом согласно российскому законодательству, работодатель за сбор информации о соискателе, не относящийся к трудовой деятельности, может быть привлечён к уголовной ответственности.

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