https://static.news.ru/photo/bdff5ed4-9273-11e9-baec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сегодня выпускные вечера в школах проводятся чрезмерно роскошно. Такого мнения придерживаются 67% участников опроса, проведённого ВЦИОМом.

Подавляющее большинство респондентов, считающих, что современные балы выпускников более дорогостоящие, нежели аналогичные торжества 15–20-летней давности, составляют женщины (86%) и люди старшего поколения (86%). С этим не согласны 16% опрошенных, почти две трети из которых составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Почти половина респондентов (49%) отметили, что современные выпускные более весёлые и праздничные, чем два десятка лет назад. Противоположное мнение высказали 24% опрошенных.

Примерно треть россиян считают, что сегодняшние балы выпускников носят более официальный характер. Столько же, наоборот, заявили, что эти мероприятия стали более неформальными, говорится на сайте центра.

Ранее News.ru писал, что эксперты подсчитали примерную стоимость выпускного банкета для класса из 30 учеников. По их мнению, каждому школьнику мероприятие обойдётся в 1,7 тыс. рублей.