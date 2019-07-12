https://static.news.ru/photo/0256453c-a4be-11e9-abcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: rtn, juergen kreye/Global Look Press

По инициативе Минэкономразвития восемь лет назад Россельхознадзор лишился полномочий по надзору за применением пестицидов на полях. Именно с бесконтрольным использованием химических средств сотрудники ведомства теперь связывают массовую гибель пчёл в ряде регионов России.

Государство никак не контролирует ни объём применения пестицидов, ни качество самих препаратов, — рассказала РБК официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она считает, что именно Минэкономразвития должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчёл и употребление россиянами овощей и фруктов с повышенным содержанием пестицидов, нитратов и нитритов.

Как писал News.ru, в нескольких российских регионах зафиксирована массовая гибель пчёл, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Специалисты также обратились к пасечникам с призывом незамедлительно извещать ветеринаров обо всех случаях массовой гибели, заболевания или необычного поведения пчёл.