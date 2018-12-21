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Роскомнадзор заступился за RT «зеркальной» проверкой BBC

Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Роскомнадзор начал проверку деятельности медиакорпорации BBC в России. Причиной этого стали обвинения британского регулятора Ofcom в адрес Russia Today.

Днём ранее телекомпанию RT заподозрили в необъективном освещении «дела Скрипалей», а также событий на Украине и в Сирии. Регулятор насчитал семь таких эпизодов. В связи с этим российский канал в Великобритании может быть оштрафован или вовсе лишён лицензии на вещание.

Как сообщили в Роскомнадзоре, ведомство в качестве «зеркальной меры» проверит канал BBC World News, распространяемый на территории страны, а также интернет-ресурсы BBC «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству».

О результатах проверки российский регулятор пообещал сообщить дополнительно.

Ранее News.ru сообщал, что деятельность Russia Today сочли подозрительной и во Франции. Там телекомпанию заподозрили в том, что она распространяет пророссийский контент с помощью так называемых «кремлеботов» в Интернете. В RT эти обвинения категорически отвергли.


#роскомнадзор #СМИ #RT #BBC
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