Рабочие кирпичного завода в Тольятти объявили забастовку

https://news.ru/storage/news/affa61e3266ba21e94b8297d643d6584/45e8c48a-bfc4-4750-b566-39eaa9adc166_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бессрочную забастовку объявили рабочие ООО «Тольяттинский кирпичный завод» в Самарской области. Менеджмент предприятия задолжал зарплату за три месяца 222 сотрудникам.

«Не работаем с 14 января. Директор Александр Баранцев пояснил, что в кассе завода нет средств для погашения долга и попытался заставить нас выйти на работу. Но мы отказались работать на халяву. Надоело терпеть», — цитирует «Idel.Реалии» работника завода Ивана Сомова.

По его словам рабочих предприятия отправили 27 декабря 2018 года на новогодние каникулы, не погасив долги по зарплате за октябрь, ноябрь и декабрь.

«Если в октябре прошлого года части коллектива выплатили половину зарплаты, то в ноябре-декабре каждому рабочему выдали только мизерные „кормовые“ в 1000—1800 рублей. На эти деньги только лапшу в „бомж-пакетах“ можно купить. У людей просто не стало сил выходить в цеха. Ведь на нашем производстве в основном физический труд», — добавил Сомов.

Собеседник издания отметил, что 17 января руководство предприятия обещало частично погасить долги по зарплате.

С ноября 2018 года заводчане обращались в прокуратуру, требуя проверить финансовую документацию бухгалтерии компании, но проверки по заявлениям по неизвестной причине не проводились.

Как считает Сомов, власти Тольятти могут скрывать информацию о кризисной ситуации на предприятии от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Летом 2018 года руководство намеревалось обанкротить завод, ссылаясь на возникший в апреле-мае долг по зарплате в размере свыше 5 млн рублей.

ООО «Тольяттинский кирпичный завод» считается преемником предприятия, основанного в автограде в 1963 году. Кроме кирпича на предприятии производят черепицу из обожжённой глины.

Как сообщал News.ru, в конце декабря рабочие ОАО «Метрострой», исполняющие подряд на строительство станции «Театральная» в Петербурге, спустились в недостроенную шахту и объявили голодовку. Спустя несколько дней власти отчитались о погашении задолженности.