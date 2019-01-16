USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,290 $   Brent60.26 $ Bitcoin3,600.16 $
МОСКВА0°C03:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Рабочие кирпичного завода в Тольятти объявили забастовку

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Бессрочную забастовку объявили рабочие ООО «Тольяттинский кирпичный завод» в Самарской области. Менеджмент предприятия задолжал зарплату за три месяца 222 сотрудникам.

«Не работаем с 14 января. Директор Александр Баранцев пояснил, что в кассе завода нет средств для погашения долга и попытался заставить нас выйти на работу. Но мы отказались работать на халяву. Надоело терпеть», — цитирует «Idel.Реалии» работника завода Ивана Сомова.

По его словам рабочих предприятия отправили 27 декабря 2018 года на новогодние каникулы, не погасив долги по зарплате за октябрь, ноябрь и декабрь.

«Если в октябре прошлого года части коллектива выплатили половину зарплаты, то в ноябре-декабре каждому рабочему выдали только мизерные „кормовые“ в 1000—1800 рублей. На эти деньги только лапшу в „бомж-пакетах“ можно купить. У людей просто не стало сил выходить в цеха. Ведь на нашем производстве в основном физический труд», — добавил Сомов.

Собеседник издания отметил, что 17 января руководство предприятия обещало частично погасить долги по зарплате.

С ноября 2018 года заводчане обращались в прокуратуру, требуя проверить финансовую документацию бухгалтерии компании, но проверки по заявлениям по неизвестной причине не проводились.

Как считает Сомов, власти Тольятти могут скрывать информацию о кризисной ситуации на предприятии от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Летом 2018 года руководство намеревалось обанкротить завод, ссылаясь на возникший в апреле-мае долг по зарплате в размере свыше 5 млн рублей.

ООО «Тольяттинский кирпичный завод» считается преемником предприятия, основанного в автограде в 1963 году. Кроме кирпича на предприятии производят черепицу из обожжённой глины.

Как сообщал News.ru, в конце декабря рабочие ОАО «Метрострой», исполняющие подряд на строительство станции «Театральная» в Петербурге, спустились в недостроенную шахту и объявили голодовку. Спустя несколько дней власти отчитались о погашении задолженности.


#забастовка #Тольятти #рабочие #самарскаяобласть
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
общество 01:13, 23 декабря 2018
Митинг транспортников Пскова собрал сотни протестующих
экономика 09:04, 9 декабря 2018
Роструд назвал регионы с самыми проблемными предприятиями
экономика 01:26, 8 декабря 2018
Сокращения объявили на крупном волгоградском заводе
Лента новостей
спорт 03:27
Биатлонисты Чехии отказались прощать Логинова из-за допинга
в мире 03:20
Белград отметил развитие сотрудничества с НАТО
в мире 02:42
Сенат США выступил за санкции для активов Дерипаски
общество 02:22
Путин обещал не вмешиваться в церковные дела на Украине
экономика 02:20
Адресное пособие по бедности предлагают ввести в России
Другие новости
общество 02:22
Путин обещал не вмешиваться в церковные дела на Украине
общество 01:32
Столичные аэропорты отменяют рейсы из-за непогоды
общество 01:12
Европа рекомендовала Москве обеспечить права нацменьшинств
общество 00:55
МГУ вошёл в топ-5 рейтинга вузов развивающихся стран
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top