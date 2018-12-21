Освобождённый Пономарёв поражён проверкой Минюста

https://news.ru/storage/news/b3cabec9e9f0afdcdb94658b43093faa/9d96c20a-2198-4ddb-996a-470033dc053c_850.jpg Лев Пономарёв/vk.com эксклюзивы

Лев Пономарёв

Правозащитник, глава движения «За права человека» Лев Пономарёв прокомментировал для News.ru информацию о внеплановой проверке Минюста. По его словам, сообщение от ведомства стало для него неожиданностью.

«Я думаю, что это целенаправленная атака, которая продуманно делается на фоне всего остального. Цель — ликвидация движения "За права человека"», — сказал собеседник.

Он назвал такие действия в отношении правозащитников безосновательными. Пономарёв напомнил, что его движение плотно работает с государственными правозащитными институтами — с омбудсменом Татьяной Москальковой, с Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и главой совета Михаилом Федотовым.

Согласно распоряжению Минюста, к 14 января 2019 года организация должна предоставить копии документов за три года, включая информацию о собраниях и решениях управленческих органов движения, о бухгалтерии, штатном расписании, грантовых проектах, о переписке с физическими и юридическими лицами, о публикациях в СМИ, о волонтёрах. Только перечисление этих пунктов в письме Минюста занимает две страницы.

Сотрудники движения «За права человека» в беседе с News.ru пояснили, что организация неукоснительно соблюдает законодательство РФ. В частности, фиксируются все входящие и исходящие письма, информация о грантах размещается на сайте и т. п. Однако предоставить все требуемые документы физически невозможно, даже если сотрудники будут находиться в офисе круглосуточно и работать лишь над исполнением поручения Минюста. Объём запрошенных материалов слишком велик.

Движение регулярно размещает публикации в прессе, а также выпускает собственные издания, в частности, газету «За права человека». Количество волонтёров и членов движения исчисляется сотнями человек в отделениях по всей России. Предоставление информации может быть затруднено также тем, что в прошедшие три года сменилось большое количество работников.

Как стало известно News.ru, в движении постараются добиться отмены внеплановой проверки.

Отметим, что Пономарёв провёл 16 суток в заключении за призыв выйти на акцию протеста. Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору Юрию Чайке проверить законность этого ареста. В ведомстве назвали наказание для 77-летнего общественного деятеля законным.