Полиция задержала сотни студентов РГГРУ в Москве

Сотрудники столичной полиции провели рейд в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ — РГГРУ). Правоохранители задержали около 200 студентов, большинство из которых — выходцы из Ингушетии.
По словам студента первого курса Артёма П., задержания начались в районе 9 утра по московскому времени. Операцию проводили сотрудники Второго оперативного полка МВД по Москве. Артём отметил, что задержанные ингуши — учащиеся старших курсов, с которыми уже случались инциденты. В частности, несколько дней назад возле здания общежития была стрельба.
Студент сообщил, что задержанных поместили в автозаки, передаёт МБХ.
Ранее News.ru писал, что ФСБ совместно с МВД и Росгвардией ликвидировала подпольные мастерские, занимавшиеся переделыванием гражданского оружия в боевое, а также изготовлением патронов. Злоумышленники организовали работу двух нелегальных фабрик. Спецоперации силовиков прошли в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях.