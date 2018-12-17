Полиция задержала сотни студентов РГГРУ в Москве

https://news.ru/storage/news/6824dea139143cdca7bd25e1c680c9b7/4194e237-3935-467a-97e8-b2a85ab5e0b8_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники столичной полиции провели рейд в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ — РГГРУ). Правоохранители задержали около 200 студентов, большинство из которых — выходцы из Ингушетии.

По словам студента первого курса Артёма П., задержания начались в районе 9 утра по московскому времени. Операцию проводили сотрудники Второго оперативного полка МВД по Москве. Артём отметил, что задержанные ингуши — учащиеся старших курсов, с которыми уже случались инциденты. В частности, несколько дней назад возле здания общежития была стрельба.

Студент сообщил, что задержанных поместили в автозаки, передаёт МБХ.

Ранее News.ru писал, что ФСБ совместно с МВД и Росгвардией ликвидировала подпольные мастерские, занимавшиеся переделыванием гражданского оружия в боевое, а также изготовлением патронов. Злоумышленники организовали работу двух нелегальных фабрик. Спецоперации силовиков прошли в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях.