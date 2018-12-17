ФСБ задержала оружейников-подпольщиков

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ФСБ совместно с МВД и Росгвардией ликвидировала подпольные мастерские, занимавшиеся переделыванием гражданского оружия в боевое, а также изготовлением патронов.

Злоумышленники организовали работу двух нелегальных фабрик, сообщает ТАСС. Спецоперации силовиков прошли в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. Наручники защёлкнулись на руках организатора криминального бизнеса и его сообщников.

Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество образцов огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Ранее News.ru сообщал о задержании в Москве уроженца Саратова Владимира Генце. В доме 66-летнего мужчины во время обысков оперативники нашли взрывчатое вещество, короткоствольный пистолет, карабины и сигнальные ракеты. Кроме того, ФСБ произвела задержание бывших соратников Шамиля Басаева.