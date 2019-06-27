https://static.news.ru/photo/6027dee6-98c0-11e9-9edb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Портал бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл в соцсетях опрос, чтобы выяснить, в каких регионах россияне предпочитают рыбачить. Почти половина опрошенных проголосовала за Карелию.

46% опрошенных назвали Карелию лучшим местом для рыбалки, — сообщили в Tvil.ru.

В тройку лидеров мест с лучшими условиями для этого вида отдыха вошли также Крым и Байкал (по 12%). Большое количество любителей рыбной ловли проголосовали за Астраханскую (10%), Ленинградскую области (6%) и Краснодарский край (6%).

Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. Он гарантирует всем жителям России свободную и бесплатную рыбалку везде, кроме природоохранных территорий. Теперь регионам необходимо установить суточные нормы вылова рыбы. В законе закреплена норма о бесплатном рыболовстве в личных целях. Кроме того, сохранена возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.