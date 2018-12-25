Президент РФ подписал закон о любительской рыбалке

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. Документ опубликован на портале правовой информации.
Таким образом, закреплена норма о бесплатном рыболовстве в личных целях. Кроме того, сохранена возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Федеральный закон «О любительском рыболовстве» депутаты Государственной думы приняли в начале декабря.
Он гарантирует всем жителям России свободную и бесплатную рыбалку везде, кроме природоохранных территорий. Теперь регионам необходимо установить суточные нормы вылова рыбы.
Однако новый закон запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей, также ловля невозможна с помощью химических веществ, взрывчатки и электротока, писал News.ru.