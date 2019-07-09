«Жёлтый» уровень опасности погоды будет действовать в Московском регионе с 10 до 12 июля.
Согласно прогнозу синоптиков, опубликованному на сайте
Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.
10 июля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, возможна гроза с порывами западного ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём не превысит отметку в плюс 20 градусов. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.
Ранее News.ru писал о том, что специалисты Росгидромета выяснили, где находится самая холодная местность в Московской области. На ней расположен посёлок Черусти Шатурского района.