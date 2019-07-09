https://static.news.ru/photo/b7eaf69c-a11a-11e9-b91b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

«Жёлтый» уровень опасности погоды будет действовать в Московском регионе с 10 до 12 июля.

Согласно прогнозу синоптиков, опубликованному на сайте Гидрометцентра , в этот период в Москве и Подмосковье ожидаются ливневые дожди. Велика вероятность, что местами прогремят грозы, во время которых будет дуть сильный порывистый ветер.

Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

10 июля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, возможна гроза с порывами западного ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём не превысит отметку в плюс 20 градусов. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты Росгидромета выяснили, где находится самая холодная местность в Московской области. На ней расположен посёлок Черусти Шатурского района.