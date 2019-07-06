https://static.news.ru/photo/55d0c792-9ff4-11e9-917d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ситуация с багажом в Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Такие сроки решения проблемы обозначил Минтранс.

Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа, — цитирует РИА Новости заявление главы ведомства Евгения Дитриха.

Критические задержки в московском аэропорту возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины, одной из главных стало начало туристического сезона. В связи с жалобами россиян Генпрокуратура возбудила почти два десятка административных дел. К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей службы обработки багажа, службы перронного обслуживания, дирекции по обработке багажа.

Ранее News.ru писал, что руководство аэропорта уволило топ-менеджеров дочерней компании, ответственной за этот участок работы, и привлекло дополнительных сотрудников.