Минтранс обозначил сроки решения проблемы с багажом в Шереметьево
Алсу Жамалетдинова
16:21, 06 июля 2019
https://static.news.ru/photo/55d0c792-9ff4-11e9-917d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Ситуация с багажом в Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Такие сроки решения проблемы обозначил Минтранс.
Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа, — цитирует РИА Новости заявление главы ведомства Евгения Дитриха.
Критические задержки в московском аэропорту возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины, одной из главных стало начало туристического сезона. В связи с жалобами россиян Генпрокуратура возбудила почти два десятка административных дел. К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей службы обработки багажа, службы перронного обслуживания, дирекции по обработке багажа.