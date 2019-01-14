Минсельхоз хочет доработать антитабачную концепцию

https://news.ru/storage/news/15bf76991fd257786836a5b041f569f9/5f2b927e-1b6b-4639-a2bc-358a228049ee_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Проект антитабачной концепции, предложенный Минздравом, нуждается в доработке, заявили в Минсельхозе. По мнению представителей ведомства, необходимо уделить внимание вопросу гармонизации акцизов на табачные изделия в странах ЕАЭС, а также расширить круг предложений по медицинским аспектам борьбы с табакокурением.

В Минсельхозе отметили, что поддерживают проект, однако стоит обратить большее внимание на профилактическую работу с населением и пропаганду ЗОЖ, сообщает RNS.

Ранее News.ru писал, что Минздрав поддерживает идею о приравнивании табачных стиков к обычным сигаретам. В ведомстве считают, что системы нагревания табака и любые электронные никотиновые средства должны регулироваться одинаково.