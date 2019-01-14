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Минсельхоз хочет доработать антитабачную концепцию

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Проект антитабачной концепции, предложенный Минздравом, нуждается в доработке, заявили в Минсельхозе. По мнению представителей ведомства, необходимо уделить внимание вопросу гармонизации акцизов на табачные изделия в странах ЕАЭС, а также расширить круг предложений по медицинским аспектам борьбы с табакокурением.

В Минсельхозе отметили, что поддерживают проект, однако стоит обратить большее внимание на профилактическую работу с населением и пропаганду ЗОЖ, сообщает RNS.

Ранее News.ru писал, что Минздрав поддерживает идею о приравнивании табачных стиков к обычным сигаретам. В ведомстве считают, что системы нагревания табака и любые электронные никотиновые средства должны регулироваться одинаково.


#минсельхоз #КРИТИКА #Минздрав #табак #концепция
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