Мэр Саратова столкнулся с хамством в «грязной» маршрутке

https://news.ru/storage/news/ea7de079e26649d653dc3557c11ce0aa/97d2c3d3-0d5e-491c-9ed1-2000574a5fff_850.jpg АГН "Москва"

Глава Саратова Михаил Исаев снова захотел доехать до работы на общественном транспорте и остался недоволен грубостью водителя, а также состоянием салона автомобиля.

По данным пресс-службы мэрии, рано утром Исаев решил добраться до центра города из посёлка Агафоновка на маршрутке № 58. Весь путь занял у него 40 минут.

Он отметил, что сильных заторов на дорогах не было, однако его возмутило «отвратительное» санитарное и техническое состояние салона микроавтобуса.

«Несмотря на то, что это импортный и относительно новый автомобиль, грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они „пестрят“ какими-то рекламными наклейками. Водитель грубил пассажирам», — рассказал глава Саратова.

Исаев заявил, что в связи с этим у него возникло много вопросов к перевозчику и «транспортному управлению». Он потребовал немедленно разобраться с плохим состоянием транспорта и выяснить, почему водитель позволяет себе такое некорректное поведение, пишет Nation News.

Помимо этого, мэр поручил очистить остановку и дороги в Агафоновке от снега, а также указал главе администрации Октябрьского района на необходимость расширить основную магистраль на пути следования из поселка — улицу Клочкова.

Ранее News.ru писал, что Саратов со второй половины декабря переживает транспортный и коммунальный коллапс из-за сильных снегопадов. Город оказался совершенно беспомощен перед стихией, а попытка властей сохранить хорошую мину стала сюжетом анекдота: поехавший на общественном транспорте мэр на несколько часов опоздал на совещание.